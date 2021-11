1.062 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.062 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 264 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.314 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 937.

I alt har nå 215.857 personer testet positivt for korona i Norge. 922 koronasmittede personer er døde siden mars 2020, ifølge foreløpige tall.

Evakuerte får flytte hjem etter brann i Gamlebyen i Oslo

Det begynte natt til søndag å brenne i et kafélokale i Oslogate på St. Halvards plass i Gamlebyen. Politiet mistenker at brannen er påsatt. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.05 og Oslo brann- og redningsetat rykket ut med sju biler.

– Vitner har opplyst at en person har knust en rute på stedet. Like etter begynte det å brenne, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB. Han forteller at beboere oppover i etasjene evakuerte seg selv, men etter en drøy times tid fikk alle flytte hjem igjen.

Kjerkol topper fastlegeordningen med 100 millioner

Helseminister Ingvild Kjerkol legger 100 millioner kroner ekstra inn til fastlegeordningen. Totalt blir det nå 450 millioner kroner ekstra til ordningen.

– Vi vil styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, sier Kjerkol til Aftenposten.

De 100 millionene fordeles på den nasjonale ALIS-ordningen (Allmennleger under spesialisering) og 50 millioner i tilskudd til legevakt i de mest rekrutteringssvake kommunene.

Angrep mot Iraks statsminister

Den irakiske statsministerboligen ble rammet av et droneangrep i natt. Statsminister Mustafa al-Kadhemi slapp uskadd fra det. Residensen ligger i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad, der det er en rekke regjeringskontorer og utenlandske ambassader. USA fordømmer angrepet.

Statsministeren selv sendte ut en uttalelse der han ber folk beholde roen etter angrepet. Det var natt til søndag ikke klart hvem som sto bak. Angrepet fant sted etter en måned med uro og demonstrasjoner etter at iransk-vennlige grupper ble påført nederlag i forrige måneds valg.

Opprørere nærmere Etiopias hovedstad

Opprørere fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) rykker stadig nærmere Etiopias hovedstad og står nå mindre enn 350 kilometer unna. Samtidig har hundrevis av flyktninger fra de nordlige konfliktregionene Tigray, Amhara og Afar ankommet hovedstaden.

Fremrykkingen øker presset mot landets regjering og fredsprisvinnende statsminister Abiy Ahmed. I dag planlegger regjeringen en demonstrasjon for å vise motstand mot opprørerne, og for å samle støtte fra folket.

Tidligere UB40-medlem død

Terence Wilson, som gikk under artistnavnet Astro, og som var med i det britiske reggae- og popbandet UB40 fram til 2013, er død. 64 år gamle Wilson er død etter kort tids sykdom, bekreftet de øvrige medlemmene i hans nåværende band i natt.

– Verden kommer aldri til å bli den samme uten ham, uttaler bandet.