Bærekraftig havforvaltning i utviklingsland får mer støtte fra Norge

Den økte bevilgningen gjør at Norge har gitt 321 millioner kroner til programmet siden 2018.

– Havet er kritisk viktig i det utrettelige arbeidet vi nå står i for et levelig klima og for mindre sult i verden, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Norge er del av det internasjonale havpanelet som har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Panelet ledes av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land.