1.506 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.506 koronasmittede i Norge. Det er 381 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 277 nye koronasmittede i siste døgn som er 77 flere enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.277 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 900. Fredag var 173 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to flere enn dagen før.

Til sammen har nå 214.795 personer testet positivt for korona i Norge.

Filmmannen Terje Kristiansen er død

Filmregissøren, skuespilleren, filmprodusenten og kinosjefen Terje Kristiansen er død, 76 år gammel.

Det kommer fram i en dødsannonse i Aftenposten lørdag. Begravelsen har funnet sted i stillhet etter Terjes ønske, heter det i annonsen. Kristiansen døde 27. oktober, tre dager før han ville fylt 77 år.

Seks tatt med kniv under våpenkontroll i Oslo

Fredag kveld stanset Oslo-politiet 945 personer for å sjekke om de bar våpen. Seks personer hadde kniv på seg og ble anmeldt.

– Vi mener at de ikke har hatt en såkalt aktverdig grunn til å bære kniv, og de vil bli anmeldt for det, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Et titalls politibetjenter, både uniformerte og i sivil, var involvert i den timelange aksjonen som startet i 22-tiden fredag kveld ved Jernbanetorget i Oslo sentrum.

Kongressen sier ja til gigantpakke

Representantenes hus i Kongressen har vedtatt president Joe Bidens infrastrukturpakke på 1.200 milliarder dollar.

Pakken, som i norsk valuta har en verdi på rundt 10.300 milliarder kroner, ble vedtatt i natt norsk tid da et tosifret antall republikanere sluttet seg til demokratene og sikret flertall. Pakken, som er en av de mest kostbare i USAs historie, ble vedtatt i Senatet i august.

Obligatorisk koronavaksine for barn

Costa Rica er verdens første land der koronavaksinering av barn gjøres obligatorisk. Det skjer når koronavaksinen føyes til den omfattende listen over obligatoriske vaksiner som inngår i landets barnevaksinasjonsprogram, melder BBC.

Det er Pfizers koronavaksine som skal benyttes hos barn som er under tolv år. Vaksineringen starter i mars.

Nordmenn bes forlate Etiopia

Alle norske borgere i Etiopia oppfordres av Utenriksdepartementet til å forlate landet. UD fraråder også norske borgere å reise til Etiopia. Samtidig trekker Norge ut deler av staben ved den norske ambassaden i Addis Abeba.

Situasjonen i landet er uoversiktlig og uforutsigbar, forklarer UD. Opprørere fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og Oromofolkets frigjøringshær (OLA) nærmer seg hovedstaden, og det er erklært unntakstilstand i landet. FNs sikkerhetsråd ber partene stanse kampene og inngå våpenhvile.