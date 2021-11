– Bane Nor har presset Oslo kommune til å hastebehandle togutbygging i Brynsbakken, for så å kaste kortene få måneder senere. Dette er uakseptabel oppførsel, ikke minst overfor beboerne i bydel Gamle Oslo, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Bane Nor skal bygge dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn, men torsdag kom beskjeden om at prosjektet utsettes i fem år.

Ble hastebehandlet

Kommunen sier de hastebehandlet planen for utbyggingen etter innstendige oppfordringer fra Bane Nor og at det har hatt stor negativ innvirkning på beboere i berørte områder i byen.

– Jeg forventer at det ryddes opp og vil be om et møte med Bane Nors ledelse. Bane Nor må følge opp bystyrets vedtak, særlig å vurdere alternative lokkløsninger. At vi har et velfungerende togtilbud i Oslo-området er helt avgjørende om vi skal nå klimamålene, sier Marcussen.

Vedtak kommer for seint

Årsaken til utsettelsen er at det skal bygges et nytt signalanlegg, kalt ERTMS, opplyser Bane Nor til Dagbladet.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi var avhengige av et vedtak senest før påske i år, for å kunne bli ferdige med tiltaket i Brynsbakken før ERTMS. Bystyret strakte seg langt for å godkjenne planen, og bidra til å holde fremdriften, men vi er nå i november og har fortsatt ikke en stadfestet plan. Derfor er det ikke lenger mulig å bygge tiltaket før ERTMS, skriver prosjektdirektør Bettina Sandvin i en epost til avisa.