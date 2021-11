Altibox forbys også å produsere, markedsføre og tilby en ny fjernkontroll med en knapp for en tredjepart, uten at denne fjernkontrollen også har en knapp for TV 2, skriver Kampanje.

Forbudet varer senest til 31. mars 2022, da den nåværende avtalen mellom selskapene utløper.

Altibox må også betale sakskostnader på over en halv million kroner.

– Vi er fornøyde med at retten fastslår at Altibox ikke på noen måte har opptrådt illojalt overfor TV 2, men er ellers noe overrasket over noen av tingrettens slutninger, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox.

Selskapet har fremdeles ikke avgjort om de vil anke dommen.