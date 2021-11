Røkke åpner for å si fra seg full kontroll over Aker

Det fordrer imidlertid at Røkke får langt bedre betalt enn dagens aksjekurs, skriver han og Aker-sjef Øyvind Eriksen i et aksjonærbrev ifølge E24.

«En mulighet kan være å fusjonere med en partner eller et eksternt selskap som priser Aker basert på dets underliggende verdier, inkludert vekstpotensialet vi tror ligger i våre investeringer. Dette vil gi alle aksjonærer et løft i egne verdier, og en plattform for fremtidig verdiskaping», heter det i brevet.

Eriksen utdyper i et intervju med E24 at Røkkes TRG Holdings eierskap på to tredeler av aksjene i Aker kan reduseres dersom noen viser riktig betalingsevne og engasjement for selskapets fremtidsutsikter.

– Hvis det er andre der ute som ser de samme underliggende verdiene og mulighetene som oss, så er TRG åpen for en noe mindre kontrollerende eierandel, for å skape rom for den riktige medeieren, sier Eriksen.