Det skriver Bergensavisen.

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

Ifølge tiltalen ble de drept på hospitset med kniv og øks. Under rettssaken erkjente 58-åringen straffskyld for begge drapene.

Der sa han ifølge Bergens Tidende at bakgrunnen for drapene var at han følte seg lurt etter at kjæresteparet ikke skal ha betalt ham tilbake etter at han lånte dem hasj som de kunne selge for å få råd til julegaver.