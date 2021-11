På en pressekonferanse trakk han fram at kommuneoeverlege Tove Røsstads oppfordring om å bruke munnbind på kollektivtrafikk kun har 5–10 prosents etterlevelse på bussene.

– Det er for dårlig, og vi er skuffet. Vi har greid oss hittil gjennom at hver enkelt har tatt ansvar, og at kommunen og næringslivet har stått sammen. Jeg anmoder sterkt om at man følger anbefalingene, sier Wolden.

Han sier kommunen gir innbyggerne 2–3 dager for å se om de etterlever tiltakene.

– Hvis ikke, må vi anbefale for formannskapet å iverksette kraftigere tiltak. Vi kan ikke få en situasjon der smitten tar over og helsetjenestene blir enda mer presset, sier Wolden.