Posten med sterkt resultat hittil i år

På samme tidspunkt i fjor var driftsinntektene 17,4 milliarder kroner, mens resultatet etter skatt lå på 670 millioner kroner.

Tredje kvartal var på sin side svakere enn fjoråret, med et resultat etter skatt på 242 millioner kroner mot 396 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det til tross for at inntektene i kvartalet var 325 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

– Vi leverer et nytt sterkt resultat som viser at vi er godt posisjonert i et marked hvor det er kraftig etterspørsel etter raske og miljøvennlige leveranser, og spesielt fra netthandelen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Hun sier selskapet venter økt etterspørsel i bedriftsmarkedet etter gjenåpningen, og fortsatt vekst i netthandelen i privatmarkedet.