Danmark sier ja til å utlevere middelalderdokument til Bergen – men bare på utlån

– Dokumentet med Bergens bysegl er et av dokumentene som Den Arnamagnæanske Kommission i København nå er positiv til å låne ut til utstillingsbruk ved Nasjonalbiblioteket, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Avtrykket av det gamle byseglet er fra år 1299. Motivet på stempelet, som er trykket i voks, er forløperen til Bergens byvåpen, og det har derfor stor verdi for mange bergensere.

I flere hundre år har imidlertid dokumentet blitt oppbevart ved Københavns universitet. Nå kan det altså lånes ut til Norge, ifølge et brev Københavns universitet har sendt til Kulturdepartementet.

Ikke fornøyd

Av brevet framgår det imidlertid at håndskrifter kun unntaksvis lånes ut til utstilling i mer enn 3–5 måneder. Den haken gjør at nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ikke jubler særlig over svaret.

– Dette er den vanlige måten å låne ut ting på, for en periode på 3–5 måneder. Vi har bedt om å få låne åtte dokumenter fra en samling for å inngå i en permanent utstilling på Nasjonalbiblioteket. Det har vi ikke fått noe svar på, sier han til NTB.

Dokumentet med byseglet er del av den Den Arnamagnæanske Samling i København, en samling av islandske og norske håndskrifter fra middelalderen.

Bergensere kan benytte sjansen

For Nasjonalbibliotekets del er det uaktuelt med noe annet enn langtidslån av dokumentet.

– Men hvis det er folk i Bergen som kan tenke seg å ha dette for en utstilling i en periode, så vil jeg anbefale at de benytter sjansen til å henvende seg til Den Arnamagnæanske Samling direkte. Nå er tiden inne for det, sier han.

Nasjonalbibliotekaren gjør det dessuten klart at dersom han noen gang får dokumentet til langtidsutlån, er planen at bergenserne skal få det «hem» til Bergen.

– Nå må vi ta et skritt tilbake og sette i gang en prosess overfor Den Arnamagnæanske Samling og finne ut om det i det hele tatt mulig med langtidslån ut over 3–5 måneder, sier han.

Stort engasjement

Flere norske politikere har engasjert seg i saken rundt det historiske dokumentet. SV-leder Audun Lysbakken har i mange år kjempet for å få det tilbake til Bergen. Tidligere i år sendte også daværende kulturminister Abid Raja (V) brev til sin danske kollega om saken, noe som nå har munnet ut i det siste svaret fra København.

Senest onsdag denne uken tok stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) muntlig opp saken med Danmarks statsminister Mette Frederiksen under Nordisk råds sesjon i København.

Frederiksen unnlot å svare på spørsmålet, som også dreide seg om den sjeldne samiske trommen som Sametinget har bedt Danmark om å overføre eierskapet på.

– Jeg må være ærlig å si at jeg ikke har mye kompetanse i å vurdere en samisk tromme. Jeg går ut fra at det er en dialog om det spørsmålet, sa Frederiksen, uten å nevne byseglet.