Tysklands president til Utøya

Sammen med Steinmeier og statsminister Jonas Gahr Støre var ektefellene Elke Büdenbender og Marit Slagsvold på omvisning i det nyåpnede museet i Bjørvika.

– Munch var jo en kunstner med sterke bånd til Tyskland, som mange andre kunstnere i Norge, sa Støre til presidenten under en felles pressekonferanse tidligere.

Steinmeier kvitterte med å gratulere Støre som statsminister, tre uker etter regjeringsskiftet.

Fredag reiser de to til Utøya, og Steinmeier uttrykte beundring for hvordan Norge taklet angrepet for ti år siden.

– De vil ikke tillate at terror ødelegger verdier som demokrati, frihet og solidaritet, sa han. Presidenten påpekte også at utnevnelsen av to overlevende fra Utøya-angrepet som statsråder er et uttrykk for demokratiets styrke.