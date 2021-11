Ann Helen Karlsens drapsmann pågrepet på ny

50-åringen ble løslatt i 2019. Da hadde han sonet minstetiden på ti år i forvaringsdommen han fikk i 2010 for drapet på Ann Helen Karlsen. Mannen ble pågrepet i september i år og har sittet i varetekt siden, skriver Stavanger Aftenblad.

Årsaken til at han nå risikerer å bli gjeninnsatt er at han skal ha brutt flere av vilkårene i prøveløslatelsen. Det fremgår i tiltalen tatt ut av statsadvokat Arvid Malde.

Mannen skal blant annet ha brutt plikten om å holde seg rusfri. Han har ei heller overholdt vilkåret om å oppholde seg i egen bolig mellom klokka 23 og 6.

Domfeltes forsvarer, advokat Anders Westeng, sier til avisa at hans klient erkjenner vilkårsbrudd.

– Vilkårsbruddene gjelder innetid, edruelighet og for ikke å ha møtt opp til avtaler. Min klient gjør gjeldende at disse vilkårsbruddene ikke er alvorlige nok for å danne grunnlag for gjeninnsettelse, sier Westeng.

Det gjenstår fire år av forvaringsdommen.