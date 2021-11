– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med coronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak, sa helseminister Ingvild Kjerkol etter et møte med coronautsatte kommuner.

I mange kommuner og storbyer har det den siste tiden blitt satt nye rekorder i antall coronatilfeller på ett døgn.

– Regjeringen følger situasjonen nøye. Det er ikke behov for nasjonale tiltak, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sa Kjerkol.

Tredje dose til helsepersonell

– For å trygge dem som står i første linje, og forebygge smittespredning vil helsearbeidere med pasientkontakt få tilbud om en tredje dose. Vi starter med dem som fikk vaksine først, sa Kjerkol på pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag kveld.

Kommunene og Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvordan dette skal rulles, ut slik at belastningen på kommunene blir minst mulig.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg forsikrer at det er nok vaksiner og god nok kapasitet i helsevesenet over hele landet i hele landet til å skalere opp vaksinasjonen betydelig.

Nytt møte for Nord-Norge

Helseministeren sier derimot at hun skal ha et møte med Helse nord og statsforvalterne fredag for å drøfte situasjonen i Nord-Norge spesielt.

– Det er også viktig at helsetjenestene innad bidrar til å avlaste hverandre, for vi er mest bekymret for kapasiteten i helsevesenet, sier Kjerkol.

Helsepersonell kommer til å reise fra Østlandet til Nord-Norge for å avhjelpe situasjonen.