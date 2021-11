En klimanormal er et gjennomsnitt av været over en periode på 30 år. Disse periodene brukes for å sammenligne endringer i klimaet, og nå har meteorologene regnet ut hvor mye kortere vinteren har blitt i Norge, skriver NRK.

Klimaforskerne i Meteorologisk institutt har kommet fram til at vinteren er blitt svært mye kortere enkelte steder. Det gjelder blant annet i kystbyen Bodø, der forskerne anslår at vinteren er blitt hele to måneder kortere.

Den meteorologiske definisjonen av vinter er antall dager med null grader eller mindre.

– De områdene hvor vinteren allerede var marginal har hatt størst endring. Typiske maritime strøk langs kysten, sier Hans Olav Hygen, meteorolog og avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt, til rikskringkasteren.

I Oslo er vinteren blitt tre uker kortere, og det samme er tilfelle for Tromsø. I fremtiden spår forskerne at vinteren enkelte steder vil bli helt marginal, eller borte.

– Bergen er et eksempel som allerede er der at de ikke har vinter etter definisjonen, sier Hygen og legger til:

– De vedvarende stabile vintrene som mange var vant til før, vil bli historiske.