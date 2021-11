– Vi går i gang med oppgradering av ladeinfrastrukturen med én gang, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover han nå 100 millioner kroner mer til utbygging av ladeinfrastruktur når den nye regjeringen mandag legger fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

De øremerkede midlene skal gå via Enova.

Nygård er overbevist om at satsingen vil bidra til utslippskutt.

– Det er viktig at vi får en infrastruktur som gjør at elbilen kan benyttes i hele landet, sier han.

Markedssvikt

Også den borgerlige regjeringen åpnet for støtte til ladestasjoner fra Enova, men hadde som utgangspunkt at utbyggingen av ladeinfrastruktur skulle være markedsbasert.

Eide mener for sin del at det er nødvendig å kompensere for markedssvikt – både for å sikre at utbyggingen går raskt nok til at klimamålet for 2030 nås, og for å sikre at ladestasjoner bygges ut i hele landet.

– Ladestasjonene skal komme der hvor de ikke kommer naturlig i markedet, sier Eide til NTB.

– Hvor henter dere pengene fra?

– Det er en budsjettprioritering. Det er ikke nøyaktig 100 millioner kroner som tas fra ett sted. Men innenfor omprioriteringene i budsjettet så blir 100 millioner kroner tilgjengelig.

Elbilmoms

I Hurdalsplattformen varsler Ap og Sp at det skal innføres moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Samtidig har Ap foreslått at disse nye momsinntektene kan brukes nettopp til å bygge ut nye ladestasjoner.

Men Eide vil ikke svare på om den nye momsen på dyre elbiler blir innført allerede i 2022.

– Det kan jeg ikke si noe om før budsjettet kommer, sier han.

Et annet løfte i Hurdalsplattformen er at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon innen 2023. I tillegg har regjeringen lovet å komme med en nasjonal ladestrategi.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet er nå i gang med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for ladestrategien, opplyser Nygård. Kunnskapsgrunnlaget skal være ferdig innen 1. mars 2022.

– Så vil det danne grunnlaget for at vi skal kunne lage en nasjonal ladeinfrastrukturplan, sier samferdselsministeren.

Taust om CO2-avgift

Et annet spenningsmoment er hva regjeringen vil gjøre med drivstoffavgiftene.

Men her vil Eide og Nygård ikke lekke svaret.

– Det tar vi også på mandag. Det blir spennende, sier Eide.

Han lover likevel at den nye regjeringens budsjettopplegg vil sikre minst like store utslippskutt i veitransporten som den borgerlige regjeringens budsjettforslag.

– Ja, det vil det nok, sier Eide.

– Men vi skal komme tilbake til det. Jeg tror ikke vi kan si noe mer om det før budsjettet kommer, sier han, og legger til at det er summen av mange tiltak som avgjør.

Høyre, KrF og Venstre gikk i sitt opprinnelige budsjettforslag inn for å øke CO2-avgiften med hele 28 prosent i 2022. De tre partiene gjorde det samtidig klart at de ikke ville skjerme bensin og diesel fra denne avgiftsøkningen.

Ap og Sp har derimot varslet en reduksjon i drivstoffavgifter.