Målet med disse festene er å bli smittet for å unngå å bli smittet ved en senere anledning.

Dette reagerer kommuneoverlegen sterkt på, skriver Gloppen kommune i en pressemelding. Torsdag er det registrert fem nye smittede i kommunen.

– Intensjonen med nedjustert Tisk er at alle skal kunne leve som normalt, gå på skole, fritidsaktiviteter, jobb og sosiale arrangementer. Forutsetningen for dette er at smitten i samfunnet skjer gradvis, skriver kommuneoverlegen.

– «Smittefester» vil kunne medføre så stor smittestigning at skoler, barnehager og helsetjenester ikke kan drives forsvarlig på grunn av ansatte som er smittet, skriver han videre.

Kommunen opplyser at dersom en slik situasjon oppstår, vil de måtte innføre begrensninger som gjelder sosial kontakt, stenging av trenings- og aktivitetstilbud og restriksjoner for kontakt i skoler og barnehager.

Ordfører Leidulf Gloppestad sier til NTB at det er uklart hvordan disse festene blir arrangert.

– Dette er noe vi først fikk melding om i dag. Vi anbefaler folk å legge disse tankene vekk. Det er veldig lite klokt og veldig lite ønskelig, sier han.

– Når samfunnet skal være åpent og en skal leve mest mulig normalt, trenger vi også å ha god oversikt over situasjonen vi er i. Da er det veldig lite ønskelig å få mange smittede på en gang, sier ordføreren.