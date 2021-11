Omfattende leteaksjon etter savnet mann i Sunnfjord

Mannen har vært savnet siden klokken 22.30 onsdag kveld, skriver Firda.

Bilen hans var parkert ved Gjesdalsdalen, og mannskap fra Røde Kors, Norske Redningshunder, Heimevernet og Sivilforsvaret søker torsdag ettermiddag i dette området. Redningshelikopter har gjort søk gjennom natta, og det står klart til å ta til lufta for nytt søk.

Operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt sa torsdag morgen at søket går frå dalen og opp mot Bakkestøylsvatnet.

– Det er et stort fjellområde med kupert terreng og noe vegetasjon. Det er et stort og krevende område å søke i. Vår prioritet er å gå grundig over området og finsøke der vi har fått indikasjoner på at savnede kan være, sier han til avisen.