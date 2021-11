Stortinget varslet politiet om nye Liadal-reiseregninger i år

Det opplyste seksjonssjef Roger Fretheim for representantordninger ved Stortinget i retten torsdag, melder Aftenposten. To av reiseregningene er fra i år, mens fire var fra 2020.

Stortinget hadde ettergått noen av reiseregningene ved hjelp av kart og sosiale medier – ikke ulikt hvordan Aftenposten gikk fram i arbeidet med den første avsløringen i april 2019.

– Vi følte det var forsøk på å kreve refusjon for utgifter som ikke skulle dekkes, sa Fretheim ifølge avisen.

Blant de aktuelle reiseregningene var en som stammet fra da Liadal skulle besøke et attføringssenter i juni i fjor. Oppdraget startet 25. juni klokken 12, men i reiseregningen startet reisen klokken 8 dagen før. På veien overnattet Liadal på en privat hytte, og hun ba om diett for privat overnatting og nattillegg.

Stortinget mente hun hadde rukket å kjøre direkte samme dag som oppdraget.

Til Aftenposten sier Liadal at hun spurte Stortinget om overnatting skulle trekkes ut, og at det var opp til dem. Hun sier også at regningene Stortinget sendte inn er riktige og berettiget.