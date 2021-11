Økningen er på 68 prosent, ifølge tall P4-nyhetene har hentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Det er helt ville tall. Det er en tendens til at kriteriene for forvaring blir videre og videre. Konsekvensen er at stadig flere settes inn, samtidig som det blir vanskeligere å komme ut, sier jussprofessor Mads Andenæs.

Forsvarsadvokat Brynjar Meling er overrasket over økningen. Forklaringen er ikke økende antall farlige kriminelle, men samfunnets forventning om hardere straff, mener Meling.

– Samfunnsvernet, altså vårt behov for å beskytte oss for forbrytere, trer gjennom framfor hensynet til rehabilitering og straff, sier Meling.