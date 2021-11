Norges Bank holder styringsrenten på 0,25 prosent

Det opplyser Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i en pressemelding torsdag.

– Komiteens vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis, skriver de.

Usikkerhet

De viser til at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, at arbeidsledigheten faller, og at prisveksten er høy. Den underliggende inflasjonen er imidlertid lavere enn inflasjonsmålet.

– Fremover vil trolig økt aktivitet i økonomien og stigende lønnsvekst bidra til å løfte den underliggende inflasjonen, men styrkingen av kronen den siste tiden kan dempe prisoppgangen, skriver Norges Bank.

De viser også til at det fortsatt er usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi.

– Smitten har økt igjen den siste tiden, men høy vaksineringsgrad vil trolig begrense behovet for nye innstramminger. Komiteen var også opptatt av at forstyrrelser i internasjonale produksjonskjeder kan dempe den økonomiske oppgangen og bidra til høyere prisvekst også her hjemme.

Heves trolig i desember

Økonomene venter at Norges Bank vil følge planen og heve renten med 0,25 prosentpoeng i desember til 0,5. De viser til at den registrerte ledigheten har fortsatt å falle på linje med Norges Banks anslag.

Under pandemien, som utløste det største tilbakeslaget for norsk økonomi siden krigen, har renten ligget på rekordlave 0 prosent. Først i september ble den hevet igjen, da for første gang siden 7. mai 2020.

Under forrige rentemøte opplyste Norges Bank at planen for det kommende året er at styringsrenta gradvis skal settes opp med 1 prosentpoeng og ligge på 1,7 prosent innen utgangen av 2024.

Det betyr at boliglånsrenta kan øke fra dagens 1,8 prosent til 3,2 prosent i 2024.