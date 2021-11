Karl Munthe-Kaas gir seg som norgessjef i Oda

Dagens Næringsliv melder at Munthe-Kaas skal bruke mer tid på strategi og på arbeidet med utenlandssatsingen til dagligvarenettbutikken.

Woldsdal, som overtar som norgessjef, har tidligere jobbet som strategi- og forretningsutvikler i selskapet. Hun ser fram til å overta ansvaret for markedet innenlands.

– Norge er fyrtårnet for hva som er mulig å få til med dagligvarer på nett. Det er her vi tester nye løsninger, og her vi utvikler og forbereder modellen og kundetilbudet vårt. Oda Norge er malen vi tar med ut i nye markeder, sier hun til avisa.