Bodø/Glimt møter Roma

AS Roma måtte se seg grundig slått av Bodø/Glimt i conferenceligaen i fotball for to uker siden. I dag møtes de igjen, denne gang på Stadio Olimpico i Roma. Kampen starter klokka 21. Bodø/Glimt leder gruppa etter tre kamper.

Hovland skal prøve å forsvare PGA-tittel

For første gang i PGA-touren skal Viktor Hovland forsvare en tittel når World Wide Technology Championship i Mayakoba starter på El Camaleon Golf Club i Riviera Maya i Mexico. Turneringen starter klokka 18.30 norsk tid.

Ukerapport for influensa fra FHI

Folkehelseinstituttet legger fram første rapport fra årets influensasesong. Rapporten inneholder blant annet oversikt over andelen som oppsøker lege grunnet influensalignende sykdom, antall sykehus- og intensivinnleggelser, dødelighet og hvilke virus som sirkulerer.

Löfvens etterfølger velges



Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna åpnet sin partikongress i går, og i dag klokka 16 skal statsminister Stefan Löfvens etterfølger, Magdalena Andersson, bli valgt som partileder.