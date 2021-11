Massiv folkelig støtte til blokkering av gamblingsider

Like før den forrige regjeringen gikk av, la de fram forslag om å blokkere nettsider til utenlandske spillselskaper. Høringsfristen gikk ut tirsdag.

– Forslaget fremstår som en form for moralisering og stigmatisering, skriver Norsk Pokerforbund i sitt høringssvar.

Mange påpeker at det ikke er ulovlig å satse pengene sine hos utenlandske selskaper. Det har de rett i. Det som er ulovlig, er å markedsføre tilbudet i Norge, skriver Aftenposten torsdag.

En undersøkelse gjort av Sentio Research for Rusfeltets samarbeidsorgan Actis viser at et stort flertall av nordmenn støtter blokkering av selskapenes nettsider. 70 prosent av de spurte støtter en blokkering. Tiltaket har spesielt stor støtte blant kvinner. Åtte av ti kvinner ønsker blokkering velkommen.

Det var den forrige kulturministeren, Abid Raja (V), som i september la fram forslaget. Det har stor støtte på Stortinget. Det var nemlig Ap, Sp, SV og KrF som opprinnelig gikk inn for dette i 2018.