Fagforeningsfradraget foreslås doblet på to år

– Det er viktig for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og for at flere arbeidsfolk skal få et fellesskap rundt seg. Ikke minst betyr det bedre arbeidsforhold over hele landet, sier Tajik til avisa.

I neste uke kommer Ap-Sp-regjeringen med sine endringer til høstens statsbudsjett. Da blir fradraget foreslått økt. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst.

Fagforeningsfradraget innebærer at dersom du betaler kontingent til en fagforening, kan du trekke inntil 3.850 kroner av det på skattemeldingen slik at du slipper å skatte av det.

LO er godt fornøyd med nyheten fra regjeringen.

– Vi skulle selvfølgelig ha sett at hele økningen kom 1. januar 2022, men siden det er lovet en forsterkning allerede i 2023, mener vi likevel dette er en veldig god nyhet, sier LO-leder Peggy Følsvik.

Dersom forslaget får flertall i Stortinget, kan fagorganiserte spare inntil 423,50 kroner i skatt i 2022 og 847 kroner i 2023 på det konkrete tiltaket.