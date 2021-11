Kunnskapsministeren: Vurderer å gjøre endringer i fraværsgrensa

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier onsdag at regjeringen vurderer å endre fraværsgrensa. Her får hun nøklene til Kunnskapsdepartementet av sin forgjenger, Guri Melby. Foto: Ali Zare / NTB