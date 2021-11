Sjømateksporten økte videre i oktober

Hittil i år er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner, opplyser Norges sjømatråd.

Verdien i oktober var på 6 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

– Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Flere markeder

Sjømatrådet forklarer blant annet verdiøkningen med at det nå er flere eksportmarkeder. På ti år har antall land økt fra 97 til 115.

– Denne trenden viser hvor robust norsk sjømat er som global handelsvare. Dette skjer til tross for at kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar. At eksportverdien likevel er så høy, bekrefter bare hvor sterk etterspørselen er for tiden, sier Larsen.

De største markedene er Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA.

Vekst for laks og sild

Volumet i eksport av laks gikk ned med 1 prosent, mens verdien økte med 14 prosent. Laks utgjorde 66 prosent av eksportverdien i måneden.

For sild ble oktober den beste måneden verdimessig på ti år. Det ble eksportert nesten 50.000 tonn til en verdi av 661 millioner kroner. Egypt, Tyskland og Polen var de største markedene.

– Økt kvote på norsk vårgytende sild og tidligere oppstart av høstsesongen er viktige grunner til at volumet i oktober er høyere enn i fjor og tidligere år, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Peker mot nytt rekordår

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) trekker fram at regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Sjømateksporten vil være en viktig bidragsyter, sier han.

– Dette peker mot et nytt rekordår. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere trygge helårige arbeidsplasser i kystsamfunnene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter, sier statsråden.