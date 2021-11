Siden 2017 har Ap/SV/MDG-byrådet brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager, viser en oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), skriver Vårt Oslo.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, sier han er rystet over kommunens pengebruk.

– Disse barnehagene fungerte godt i privat drift. Dette er ødsling av kommunens ressurser kun med ideologi som begrunnelse, sier Bjercke.

Finansbyråd Wilhelmsen skriver i et budsjettsvar til Venstre at byrådet har valgt å kjøpe barnehager for å sikre fremtidig kapasitet av viktig sosial infrastruktur.

– Når kommunen kjøper barnehagene betaler vi renter og avdrag, samt kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold på egen investering, i stedet for å gi tilskudd til private barnehagedrivere, for at de skal få dekket sine finanskostnader, sier finansbyråden.

Bjercke kaller dette er «planøkonomi i sin reneste form».

– Det er jo beviselig ikke behov for økt kapasitet. Bydelene varsler om at de har overkapasitet i barnehagene, og at de sliter med store kostnader på grunn av dette, sier Bjercke.