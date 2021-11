«Hullet er ikke stort, men skal være flere meter dypt», skriver Adresseavisen om hullet som ble oppdaget tirsdag ettermiddag.

Bane Nor opplyste først at all trafikk mellom Lundamo og Melhus på Dovrebanen er stengt på grunn av et jordras. Da geoteknikere kom til stedet, viste det seg at raset var et synkehull, og at det trolig var flere meter dypt.

Folk fra både Bane Nor, geotekniker og entreprenør er på stedet.

– De ser på hva som må gjøres, før trafikken kan starte opp igjen, sier pressevakt i Bane Nor Mar Rjaanes til NRK.

Bane Nor skriver at de foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta å utbedre feilen.