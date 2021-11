Lakmustesten for Ap-Sp-regjeringen er om den blir sentrum/venstre-regjering, sier Kolberg til NTB.

– Man må ikke falle for den politiske fristelsen å samarbeide med høyresiden, og at det blir et samlet inntrykk. For det kommer vi ikke til å tåle. Sosialdemokratiet tåler ikke å være et sentrumsparti. Da blir vi som alle andre partier, sier han med ettertrykk.

– Det er veldig viktig at man skjønner at basen ligger til venstre og ikke til høyre eller til sentrum i politikken, og at man holder seg til den. Det vil være lett dersom vi gjør SV til en stabil samarbeidspartner. Det er nøkkelen, sier Kolberg.

Elitedivisjon

Ap-nestoren med flere tiår i politikkens elitedivisjon bak seg lanserte tirsdag boka «Tillitsmannen», en 365 sider lang oppsummering av hans politiske virke.

På en pressekonferanse oppsummerte han beslutningen om å skrive bok slik:

– Boka er skrevet i kjærlighet og takknemlighet til Det norske Arbeiderparti, sa Kolberg og brukte med vilje partiets gamle navn.

Fra 2001 til 2009 hadde han den mektige posisjonen som partisekretær i Ap.

– Tidligere mente jeg at å skrive bok ville være «Youngstorget-forræderi». Men jeg er blitt overbevist om at det er saklig grunn til å fortelle. Dette er mitt bidrag til å kaste lys over Arbeiderpartiets nære historie.

Mistet grunnfjellet

Etter katastrofevalget i 2017 kritiserte han sitt eget parti for i likhet med sosialdemokratiske partier i Europa å ha beveget seg så langt mot sentrum at de mistet deler av grunnfjellet.

Likevel er han overbevist om at Ap kan nå nye høyder gjennom å rendyrke den sosialdemokratiske profilen. Det må skje ved å tette hullene i velferdsordningene som høyresiden har skapt, gjennom mer beskatning av de rike og motstand mot privatisering, fastslår han.

– Vi må ikke selge nasjonale interesser ut av landet, for eksempel, som høyresiden vil. Jeg begriper ikke hvordan de tenker. Og så handler det om tilstrekkelig vilje i miljøpolitikken. Det blir den store testen.

– Store forskjeller

I Kolbergs unge år som AUF-medlem var mottoet «land, folk og parti». I den rekkefølgen.

– Er det som er bra for Arbeiderpartiet, bra for landet?

– Ja. Definitivt.

– Noe av det som er frustrasjonen for meg, er at folk sier at det ikke er forskjell på partiene. Det er veldig forskjell, sier Kolberg, som begynte å jobbe på fabrikk som 15-åring før han tok steget over i politikken.

– Jeg bærer med meg vissheten om at det er forskjell på folk. Det er forklaringen på mitt sosiale engasjement, sier han.

Ut mot Jagland

I boka går Kolberg også hardt ut mot sin tidligere barndomsvenn og parkamerat i Ap Thorbjørn Jagland, som han mener ødela for partiet ved sin mistenksomhet og enerådige ledelse.

Jagland har ikke villet la seg intervjue i boka. Den dag i dag snakker ikke de to sammen.

– Hvorfor ikke?

– Det er for sårt. Det er oss menneskene, vet du. Noen ganger blir ting for vanskelig.