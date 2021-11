Sterk avkastning for Folketrygdfondet

Folketrygdfondet har ikke slått markedet med større margin siden 2008, skriver Folketrygdfondet i en pressemelding.

De opplyser at kapitalen vokste med 9 milliarder kroner i løpet av kvartalet til 326 milliarder kroner.

– Vi fortsetter en positiv utvikling i 3. kvartal etter markert oppgang i aksjemarkedet. Det norske markedet har klart seg godt, blant annet som følge av oppgang i energiprisene, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

Avkastningen for 2021 per 30. september for Statens pensjonsfond Norge var 11,7 prosent, noe som er 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet.