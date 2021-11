Trettebergstuen (Ap) utelukker ikke at det samiske kravet om å få overført trommen blir et tema når hun onsdag besøker København.

– Trommen er ikke et tema under det offisielle programmet i København. Dersom det likevel skulle bli aktuelt å snakke om dette med min danske kollega, vil jeg påpeke at det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge, sier kulturministeren til NTB.

Hun drar til Danmark for å delta på Nordisk Ministerråd og møter blant andre sin danske motpart, som nå har fått trommesaken på sitt bord.

Konfiskert

Konflikten dreier seg om en tromme som ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

I dag er den kulturelt viktige trommen tilbake på samisk jord, nærmere bestemt ved det samiske museet i Karasjok, men bare på en utlånsavtale som utløper 1. desember i år.

Derfor har Sametinget og museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat innstendig bedt om å få overta eierskapet av trommen. Dette kravet stiller Trettebergstuen seg bak.

– Det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge, slår hun fast.

En samisk tromme som ble konfiskert etter trolldomsprosessene i 1692, har skapt bråk mellom Norges urbefolkning og Danmark. Den er nå på utlån til De Samiske Samlinger. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Til vurdering i Danmark

NTB har vært i kontakt med det danske kulturdepartementet om saken og har fått følgende svar fra presserådgiver Mette Gerlach:

– Det følger av den danske museumslovs § 11, stk. 2, at de statlige museer, herunder Nationalmuseet, i særlige tilfeller etter godkjenning fra kulturministeren kan utskille gjenstander, kunstverker og annen dokumentasjon fra samlingene.

– Nationalmuseet er for øyeblikket i gang med å utarbeide en faglig innstilling til Kulturministeriet om hvorvidt trommen kan utskilles fra museets samling.

Løftet til kongelig nivå

Tidligere i høst sendte daværende sametingspresident Aili Keskitalo brev til dronning Margrethe i Danmark og ba henne engasjere seg i tilbakeleveringen av den verdifulle trommen.

Bakgrunnen er at trommen tidligere var del av de kongelige danske samlingene.

– Dette er uverdig. Skal vi tigge og smile som snille jenter for å få beholde våre egne kulturgjenstander, sa Keskitalo til VG.

Kong Harald har også kommentert saken.

– Jeg vet at dette er oppe i det danske nasjonalmuseet, og at det sannsynligvis kommer avgjørelse om det forholdsvis snart, har kongen sagt.

– Ugudelig

Trommen det er snakk om, var eid av Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en oval gjenstand kalt «Rune-Bomme».

Med dette instrumentet hadde han «øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst», het det i tiltalebeslutningen, ifølge Ságat.

Runebommen ble konfiskert og sendt til København, mens Poulsen risikerte dødsdom for sine gjerninger. Mens han avventet dommen, ble han imidlertid øksedrept av amtmannens dreng mens han lå og sov.