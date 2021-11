Etterlyst gifttiltalt kvinne pågrepet

Kvinnen ble tiltalt for over fire måneder siden, men politiet lyktes ikke i å få tak i henne for å få forkynt tiltalen og så seg til slutt nødt til å etterlyse henne internasjonalt.

Den trønderske kvinnen i 50-årene ble pågrepet mandag, melder Adresseavisen.

– Hun tok selv kontakt via sin forsvarer. Hun har samtykket til fengsling tirsdag, og at den foregår som kontorforretning i Trøndelag tingrett, sier politiadvokat Charlotte Aspehaug i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Den da siktede kvinnen ble 30. mai i fjor pågrepet og siktet for grov kroppsskade – for å ha forgiftet ektemannen sin med plantegift. Etter et omfattende etterforskningsarbeid i Trøndelag politidistrikt med bistand fra Kripos bestemte førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes seg for å ta ut tiltale for drapsforsøk. Tiltalen er også utvidet til å gjelde bedrageri.

Kvinnen ble løslatt fra varetekt i oktober i fjor.