Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er urimelig at dem som er rammet av skred eller andre tragedier skal måtte betale formuesskatt av forsikringsoppgjøret etter å ha mistet husene.

– Derfor endrer vi skattereglene slik at de som mister hus i skred eller andre uhell rent skattemessig får erstatningsbeløpet beskatte som primærbolig både i det året huset gikk tapt og året etter, sier Vedum til Romerikes Blad.

Avisen har skrevet om flere beboere i Gjerdrum, som mistet husene sine i leirskredet i romjula i fjor, lå an til å få en solid skattesmell etter forsikringsoppgjøret som nylig ble klart. De fleste beboerne har vært godt fornøyde med forsikringsoppgjøret etter at de ble rammet av skredet, men har reagert på at forsikringssummen og forsinkelsesrentene skulle bli beskattet.

Også Vedum reagerte på nyhetene. Nå legger han opp til en varig regelendring.

– Da jeg leste saken tenkte jeg at dette må vi gjøre noe med, sier Vedum til Romerikes Blad.