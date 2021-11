1.335 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.335 koronasmittede i Norge. Det er 442 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antallet nye smittede på ett døgn siden 8. september da tallet var 1.379.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.029 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 644. Mandag var 168 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 47 flere enn dagen før.

Mann knivstukket på Oslo S

En mann er pågrepet etter en knivstikking på Oslo sentralstasjon mandag kveld. En mann får behandling for stikkskader på sykehus, men er ikke livstruende skadd.

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 22.10. En mann som politiet mener står bak knivstikkingen, ble pågrepet kort tid etter.

– Den pågrepne er en mann i 20 årsalderen. Fornærmede kan vi ikke si noe mer om før pårørende er varslet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Løfter om skogvern på COP26

Ledere fra over 100 land planlegger å bruke drøyt 100 milliarder kroner i offentlige midler for å få slutt på avskoging og utarming av landområder innen 2030, samt rundt 60 milliarder kroner i private investeringer.

Avtalen består både av økonomiske og politiske løfter som er uten sidestykke, ifølge det britisk utenriksdepartementet.

Norge er blant landene som har sluttet seg til avtalen. Det er også Brasil, Colombia, Kongo og Indonesia, land med store regnskogområder, samt Canada og Russland.

Mangemillionær Robert Durst tiltalt for drapet på kona

Eiendomsarvingen Robert Durst (78), kjent fra HBO-dokumentaren «The Jinx», ble mandag tiltalt for å ha drept sin kone, som forsvant for nær 40 år siden.

Tiltalen kommer kort tid etter at det ble tatt ut drapssiktelsen mot Durst. Han ble nylig også dømt til livstid for et annet drap.

Innspillingsleder uttalte seg om Baldwin-skytingen

Mannen som ga Alec Baldwin våpenet han avfyrte på settet til westernfilmen «Rust», sier han håper dødsfallet fører til endringer i filmbransjen.

– Jeg håper denne tragedien fører til at bransjen evaluerer sine verdier og metoder for å sikre at ingen noensinne blir skadd i en kreative prosess igjen, sier han i uttalelsen til New York Post.

Halls gir ingen detaljer om hva han mener bør endres eller hvordan endringene kunne ha forhindret det som skjedde under innspillingen av «Rust».

Mann knivstukket i Bergen – ingen pågrepet

En mann i 60-årene er innlagt på Haukeland etter at han ble knivstukket i en leilighet i Sandviken i Bergen mandag kveld. Han er ikke livstruende skadd.

Meldingen om voldshendelsen kom inn fra en nabo klokken 22.25 mandag kveld. Ved 4-tiden tirsdag morgen var ingen pågrepet i saken.