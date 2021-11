Ved 14.40 meldte Bane Nor at togene over hele landet sto stille etter en feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne.

Knappe ti minutter senere kom meldingen at det igjen var åpnet for trafikk, men at man må regne med forsinkelser og innstillinger.

Togene over hele landet sto stille mens feilen ble utbedret.