Uvanlig prisoppgang på Obos-boliger i Oslo i oktober

En prisoppgang på 0,3 prosent i oktober i hovedstaden er – med unntak av oktober i fjor – den sterkeste veksten i Obos-prisene i oktober siden 2014, skriver boligbyggelaget i en pressemelding.

– Prisene har ofte falt i oktober og de andre høstmånedene. Prisene så langt i høst har således holdt seg mer stabile enn ventet. En grunn kan være at det er få boliger til salgs og at husholdningene ser optimistisk på utviklingen i egen økonomi – til tross for økt rente og høye strømpriser, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene på brukte Obos-boliger steget 7,1 prosent. Så langt i år er oppgangen 7,0 prosent.

På landsbasis gikk Obos-prisene ned 0,1 prosent i oktober, mens de har gått 6,6 prosent opp de tolv siste månedene og opp 7,3 prosent hittil i år.