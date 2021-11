Equinor skriver i en pressemelding at de sammen med partnerne PGNiG og Longboat Energy funnet olje i en av deres undersøkelsesbrønner. Brønnen ligger rundt 10 kilometer nord for Tyrihansfeltet og 23 kilometer øst for Kristin-feltet i Norskehavet.

Funnet er det sjette Equinor har gjort på norsk sokkel hittil i år.