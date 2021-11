– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder. All oppmerksomheten rundt rekordhøye strømpriser viser hvor viktig energisektoren er. Suverenitetsavståelsen har inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en pressemelding.

Mandag er første dag av rettssaken i Oslo tingrett der Nei til EU har saksøkt staten. Det kommer etter at Høyesterett 1. mars ga Nei til EU medhold i at saken kan prøves for domstolene.

Organisasjonen mener at Stortinget ikke fulgte Grunnlovens bestemmelse om suverenitetsavståelse da de våren 2018 med simpelt flertall sa ja til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at vedtaket ifølge Grunnloven krever tre fjerdedels flertall.

Rettssaken pågår fram til fredag denne uken. Det er ventet at saken vil ankes videre oppover i rettssystemet.