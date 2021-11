Statsministeren deltar på FNs klimakonferanse COP26

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på FNs klimakonferanse COP26 i Glasgow i Skottland.

Forsvarsministeren besøker Andøya flystasjon.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen møter ledelsen og de ansatte og får omvisning på Andøya Space Defence Center sitt anlegg på flystasjonen.

Endringer i innreiseregler for land og områder trer i kraft

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Grønland, Island, Liechtenstein, Sveits, Tsjekkia og regionen Sjælland i Danmark. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 1. november.

USAs høyesterett behandler Texas’ abortlov

USAs øverste domstol skal vurdere om Biden-administrasjonen har rett til å gå til søksmål mot Texas’ strenge abortlov.

Demokratiaktivister for retten i Hongkong

Jimmy Lai, Chow Hang-tung og seks andre demokratiaktivister stilles for retten for å ha deltatt i en minnemarkering i Hongkong for ofrene for massakren på Den himmelske freds plass.

Thailand åpner grensene for vaksinerte turister

Thailandske myndigheter åpner for karantenefri innreise for fullvaksinerte turister fra 46 land, deriblant Norge.