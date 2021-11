Hege Haukeland Liadal (Ap) under valgkampen i 2017 i hjembyen Haugesund. Fra tirsdag må hun møte i Oslo tingrett tiltalt for grovt bedrageri av Stortinget i forbindelse med reiseregninger som hun har krevd refusjon for. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Foto: NTB