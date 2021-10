Politiet: To av tre av de savnede i Kvam trolig funnet

Den andre omkomne ble funnet i Movatnet, som er vannet som elva Tokagjelet renner ut i før den renner videre ut i Hardangerfjorden.

– Personen vil bli sendt til Bergen for obduksjon og identifisering, og det er etter all sannsynlighet den andre av de tre savnede, sier operasjonsleder Svein Laupsa i Vest politidistrikt.

Leteaksjonen fortsetter for å finne den tredje savnede, samt hunden som var med i følget, opplyser politiet.

Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er fremdeles savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

I båten hadde de tre også med seg hunden Leo, som heller ikke er kommet til rette etter ulykken.