Bjørn Tomren vant «Stjernekamp»

Tomren og Rotan fremførte en låt fra eget repertoar og en egenvalgt finalelåt i lørdagens finale.

Tomren valgte Whitney Houston-kjente «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", som allerede står på Tomrens repertoar i en nokså annerledes versjon, samt den mer obskure «Mein Vater ist ein Appenzeller» sammen med Heine Bugge.

Låtene gikk rett hjem hos publikum som stemte Tomren fram som finalevinneren.

– Dette er helt absurd. Tusen takk til alle som har stemt på meg og har støttet meg. Jeg er målløs. Dette hadde jeg ikke trodd, sa Tomren til NRK etter seieren.

Den tapende finalisten Alexandra Rotan framførte en ny Keino-låt – « Venus» – sammen med Tom Hugo og Fred Buljo, samt John Farnhams 80-tallsklassiker «You're the Voice».

– For en mann, for en stemme, sa hun om vinneren og var fornøyd med å ha kommet seg helt til finalen.

– Det er helt fantastisk. Jeg har fått Norge til å synge med meg på sangene mine, og da er jeg fornøyd, sa hun.