Lae Solberg gir seg som nestleder i Oslo Høyre

– For snart to uker siden ga jeg valgkomiteen beskjed om at jeg ikke ønsker gjenvalg som nestleder og heller ikke er kandidat til ledervervet i Oslo Høyre, skriver Lae Solberg på sin Facebook-side, ifølge Vårt Oslo.

Dermed må Oslo Høyre finne både ny leder og ny nestleder. Tidligere denne uka ble det klart at Heidi Nordby Lunde ikke ønsker en ny periode som leder.

Valgkomiteen har allerede fått innspill fra Oslo Høyres 15 bydelslag og tre foreninger om lederkabalen.