Nav har fortsatt ikke oversikt over antall ofre i Nav-skandalen

For to år siden denne uken kom nyheten om at Nav siden 2012 hadde feiltolket EUs regler om muligheten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

Senere ble det klart at Nav hadde praktisert regelverket feil helt tilbake til 1994.

Ifølge de siste tallene til Nav er 7.438 personer så langt identifisert som rammet av feilene som ble begått. Men ennå har Nav ingen oversikt over hvor mange som er berørt i denne perioden, skriver Dagsavisen.

Ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte antar de at det er snakk om færre saker enn etter 1. juni 2012 på grunn av at det da ble brukt meldekort for å beregne avkortinger.

Når det gjelder dem som er berørt av feilene som ble gjort før 2012, har Nav bare søkt aktivt etter saker der personer er anmeldt. Andre saker behandles først når personer som mener de er berørt, selv tar kontakt. Så langt har 250 personer gjort det.

Advokat Olav Lægreid, som er koordinator for rettshjelpsordningen til dem som er berørt av trygdeskandalen, mener det var feil av den forrige regjeringen å legge opp til at Nav selv skulle finne igjen alle sakene. Han mener at fagpersoner som ikke jobber i Nav, i større grad burde gjort opprydningsjobben.