Oslo feirer 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring med folkefest

Oslo feirer lørdag 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring til Norge. Fra klokka 16 til 22 blir det folkefest på Rådhusplassen.

G20-toppmøte

Regjeringssjefene G20-landene og EU møtes til et to dager langt toppmøte i Italias hovedstad. Det er på forhånd kjent at G20-landene vil be om «umiddelbar handling» for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. G20-landene står for 75 prosent av alle klimagassutslipp.

Russland innfører tvungen «korona-ferie»

Lørdag innfører russiske myndigheter en åtte dagers landsomfattende betalt ferie for de fleste yrkesaktive, i et forsøk på å bremse og få kontroll på spredningen av koronasmitte. Ferien varer til 7. november.

To kamper i eliteserien i fotball

25. runde i eliteserien i fotball for menn. Kl. 16 møtes Kristiansund og Tromsø. Hjemmelaget trenger poeng for å holde liv i drømmen om medalje, mens bortelaget trenger poeng for å heve seg ytterligere vekk fra kvalikplassen. Kl. 18 er det Rosenborg og Lillestrøms tur. Også disse kan teoretisk slåss om medalje.

Nordmenn i aksjon i Premier League

I Premier Leagues tiende runde møter Leicester Martin Ødegaards Arsenal klokka 13.30. Det er usikkert om nordmannen blir spilleklar. Joshua Kings Watford møter Mohamed «Moi» Elyounoussis Southampton klokka 16. Klubben regner med at Moi vil være klar for spill.