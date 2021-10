Russiske dødstall langt høyere enn statens tall

Russlands statistiske sentralbyrå Rosstat sier at 44.265 mennesker døde i landet av koronaviruset i september, langt flere enn statens offisielle tall.

Med Rosstats tall ville tallet på koronadødsfall i Russland være nesten 450.000, det høyeste i Europa.

Rosstat tegner med sine tall et langt dystrere bilde av virkeligheten enn det offisielle tall viser. Ifølge staten var det 24.031 koronadødsfall i september, og fredag ble det registrert ny dagsrekord med 1.163 dødsfall

Person omkom i trafikkulykke utenfor Egersund

En person omkom i en ulykke på fylkesvei 44 sør for Egersund natt til lørdag.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 02.14. Det dreier seg om et singelulykke der en bil har kjørt av veien. Føreren er ikke identifisert ennå.

Tyskerne stadig mer bekymret for korona

Et økende antall tyskere frykter for helsa på grunn av en kraftig økning av koronasmitte den siste tiden, ifølge en meningsmåling gjort av ZDF.

Stadig flere tyskere mener også at uvaksinerte ikke bør få adgang til restauranter og butikker, og at det må bli påbud om vaksinering for helsepersonell og lærere.

47 prosent av de spurte sier de er bekymret for helsa si, opp fra 31 prosent i begynnelsen av oktober, mens 51 prosent ikke er bekymret.

Ran på Oslo S

En mann truet til seg penger på Oslo S natt til lørdag. Politipatruljer leter etter vedkommende.

Mannen som truet til seg et pengebeløp, skal ha løpt fra stedet etter ranet. Ingen ble fysisk skadd i hendelsen.

1.125 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.125 koronasmittede i Norge. Det er 484 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 900 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 534, så trenden er stigende.