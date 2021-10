SV vil skifte ut statlige styrer for å få ned lederlønninger

– Vi har et styreproblem i Norge. Vi rekrutterer folk til styrene som ikke vet hva moderasjon er. Det er et åpenbart problem. Noe av det første vi må gjøre, er en stor utskifting av styrene. Det er åpenbart at de ikke tar signalet fra folkevalgte forsamlinger, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Klassekampen.

Han mener lønnsfesten er en vond spiral der høye lederlønninger er selvforsterkende, og sier at politikerne må ta tak i dette allerede ved utarbeidelse av statsbudsjettet.

Geir Pollestad i Senterpartiet er enig i at lønnsgaloppen i de statlige selskapene må stoppes, og viser til at dette blir tatt opp i Hurdalsplattformen som Sp og Ap utarbeidet.

Han lover at det skal komme en solid kursendring, og at det kommer nye retningslinjer, men er uenig i den framgangsmåten SV ønsker.

Næringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani i Ap opplyser til avisen at de ønsker en total gjennomgang av lederlønninger i staten og de statlig eide selskapene.