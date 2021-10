66 oljearbeidere mister jobben

En annen årsak er at mange flyterigger opererer på mer kortvarige kontrakter enn før, skriver E24.

– Vi ser at små operatørselskaper kun borer en letebrønn eller to på norsk sokkel før riggen legges i opplag. Det er krevende for oss som leverer forpleiningstjenester til disse riggene, sier klubbleder i Industri Energi , Leif Harall Salomonsen i forpleiningsselskapet Sodexo.

May Britt Lilletvedt, direktør for forpleining offshore i Sodexo, bekrefter at oppsigelsene hovedsakelig skyldes hovedsakelig at Gyda-plattformen stenger ned.

Oppsagte har fortrinnsrett på nye stillinger

– Samtidig så avsluttes ekstratiltakene som har vært på grunn av coronapandemien, hvor vi har hatt ekstra folk i sving, sier Lilletvedt.

Hun sier de generelt forventer en liten aktivitetsnedgang på boresiden i 2022, men dette tar seg opp igjen i 2023.

– Vi håper å ta inn igjen så mange som mulig når vi får mer å gjøre, sier Lilletvedt og minner om at de oppsagte har fortrinnsrett på nye stillinger de neste to årene.

Sodexo har rundt 425 ansatte i offshoreturnus.