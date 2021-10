Voldtektsdømt 19-åring tiltalt for ny voldtekt mens han var prøveløslatt

Mannen, som da var 16 år gammel, ble dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i Sofienbergparken i Oslo den 2. mai 2017.

Han hadde sonet to tredeler av dommen før han slapp ut. Nå er han tiltalt for en ny voldtekt han skal ha begått da han var ute på prøve, og risikerer forvaringsdom, skriver TV 2.

Ifølge den nye tiltalen voldtok 19-åringen en kvinne sammen med en 24 år gammel mann på en privatadresse i Oslo den 30. mars i år. TV 2 får bekreftet at 19-åringen ble prøveløslatt i begynnelsen av februar, kun to måneder tidligere.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte sier dette vil være skjerpende under rettssaken.

– Generelt sett vil tidligere straffbare forhold og forhold begått i prøvetid ved prøveløslatelse kunne få betydning ved straffutmålingen i saken. Betydningen i denne konkrete saken vil jeg komme tilbake til under hovedforhandlingen, sier hun.

De to mennene er tiltalt for grov voldtekt begått i fellesskap, som har en strafferamme på 21 års fengsel. Begge nekter straffskyld, opplyser forsvarerne til de to til TV 2.