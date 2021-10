Helseministeren snur om halloween-råd til barn

Det var Dagbladet som først omtalte helseministerens råd, som fikk kritikk fra blant annet assisterende bydelsoverlege Anders Danielsen Lie i Nordre Aker i Oslo.

Han påpekte i et Facebook-innlegg at det står i Helsedirektoratets smitteveileder for barnehagene at barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste) fint kan gå i barnehagen.

I en epost til Dagbladet og VG torsdag kveld presiserer Kjerkol at snørrete barn kan gå og be om godteri, med mindre de er syke.

– Det er mye en fersk helseminister skal lære! Jeg har jo tre barn og vet godt at unger stort sett er snørrete hele vinteren, uten at det betyr at de er syke, skriver Kjerkol.

– Så derfor: Jeg beklager overfor alle snørrete og godtesyke barn og deres foreldre hvis jeg har skapt forvirring. Snørrete barn kan gå og tigge godteri. Det er syke barn som må holde seg hjemme. Ha en strålende halloween!, skriver hun videre.